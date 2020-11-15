«Не спорт, а лишь „колготки натянул“. Худайбердиева — о стереотипах в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о взглядах родителей молодых спортсменов на фигурное катание.



«Почему родители возражали по поводу моего перехода из одиночного катания в парное? Как и многие родители маленьких фигуристов, они считали, что в танцы идут неудачники. На одиночниц всегда спрос больше, они популярнее. Плюс в танцах деньги другие — важно ведь найти партнёра.



Дефицит мальчиков в фигурном катании? Мальчиков в принципе меньше на планете, и да, в женственный вид спорта они идут не с таким энтузиазмом. Как правило, родители мальчика, скорее, хотят видеть его хоккеистом, футболистом или баскетболистом. Возьмите любую детскую группу одиночников — это 17 девочек и, дай бог, два пацана. Но сейчас наш вид спорта популяризируют. Надеюсь, лет через 15 там будет гораздо больше ребят. Исчезнет наконец стереотип, что фигурное катание — не спорт, а лишь «колготки натянул», — цитирует спортсменку „Матч ТВ“.