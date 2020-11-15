Самоделкина восстановилась после травмы и готова выступить на этапе Кубка России в Москве

Воспитанница Сергея Давыдова 13-летняя Софья Самоделкина готова выступить на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, заявил тренер.



«У Софьи со здоровьем всё хорошо, она обязательно будет выступать на этапе в Москве», — цитирует Давыдова «Р-Спорт».



Спортсменка пропустила четвёртый этап Кубка России из-за повреждения ноги на одной из тренировок. В Казани фигуристка планировала исполнить тройной аксель и четверной сальхов. На предсезонных юниорских прокатах сборной России Самоделкина прыгала только аксель в 3,5 оборота.



Пятый этап Кубка России пройдёт с 5 по 8 декабря. Соревнования примет Москва.