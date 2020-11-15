Тарасова: качество исполнения риттбергера Трусовой достаточное, чтобы всех удивить

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила на тренировке четверной риттбергер такого качества, которое способно всех удивить.

«Я видела её четверной риттбергер на видео, и качество его исполнения, я думаю, достаточное, чтобы всех удивить», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

В разное время на официальных соревнованиях Трусова исполняла такие четверные прыжки, как лутц, флип, тулуп и сальхов. Риттбергер пока остаётся единственным прыжком в четыре оборота, который никогда не был представлен на стартах в женском одиночном катании.

В сезоне-2020/2021 Трусова была лучшей на этапах Кубка России в Москве и Казани.