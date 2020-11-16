Наталья Бестемьянова призналась, что ей не хватает пенсии в 85-90 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в студии программы «Секрет на миллион» рассказала, что ей не хватает на жизнь пенсии в размере 85-90 тысяч рублей. Спортсменка вместе с мужем Игорем Бобриным уже 25 лет проживает в собственном доме в посёлке Кратово.

«Значит, смотри. Есть какая-то пенсия общечеловеческая, а у олимпийских чемпионов, как мы её называем, президентская пенсия или фетисовская. Потому что Фетисов, когда стал министром спорта, обратился к Владимиру Владимировичу Путину с тем, чтобы олимпийским чемпионам специально назначили такую пенсию специальную. Какая сумма? Когда нам ее назначили, это было 15 тысяч рублей, но тогда был совсем другой курс доллара. Тогда это были очень большие деньги. Помню, когда мне сообщили об этом, мы были в туре во Франции. И я вхожу в автобус, и мне кто-то по телефону что ли говорит. Я, не задумываясь о том, что все артисты слушают, говорю: «О, так я теперь работать не буду!» Она растет, с инфляцией она доросла уже до 60 тысяч рублей.

Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это тысяч 85-90. У меня так много забот, мне этого не хватает. Что касается других льгот, то, помимо этой пенсии большой, у меня есть звание «Ветеран труда», и это позволяет меньше платить за свет, электричество, за коммунальные услуги. И есть социальная карта, по которой я бесплатно езжу на всех видах транспорта, в том числе на любимом экспрессе. Это очень удобно. Может быть, какие-то санатории положены, но я этим не пользуюсь. Я даже к врачу не хожу», — сказала Бестемьянова.