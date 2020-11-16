А чем вам запомнились российские этапы Гран-при? Расскажите свою историю!

С 20 по 22 ноября в Москве состоится этап Гран-при по фигурному катанию. Россия примет турнир в рамках престижной коммерческой серии в 25-й раз. За это время в истории российского этапа произошло масса интересных, вдохновляющих, эмоциональных и даже драматичных событий. Наверняка и у вас осталось множество ярких воспоминаний от этапов Гран-при в Москве и Санкт-Петербурге. Так давайте в ожидании предстоящего старта вместе вспомним самые крутые, невероятные, трогательные и забавные моменты за минувшие 24 года.

Расскажите, заполнив форму ниже, какие моменты из истории российских этапов Гран-при особенно врезались вам в память, удавалось ли вам посещать соревнования лично: когда и как это было, кто из спортсменов запомнился, за кого вы радовались или переживали больше всего. Делитесь своими историями, чувствами и эмоциями, а мы обязательно прочитаем ваши ответы и опубликуем самые интересные. Только, пожалуйста, без мата и оскорблений – истории с нецензурными словами не пройдут модерацию.