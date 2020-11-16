Урманов — о Медведевой: будут они выступать, не будут — у них семь пятниц на неделе

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал известие о снятии Евгении Медведевой с этапа Гран-при в Москве, который пройдёт 20 и 21 ноября.
«Больше не хочется отвечать на подобное, это переходит всякие границы, пусть сами отвечают. Будут они выступать, не будут, у них семь пятниц на неделе, а мы сидим время теряем», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что Медведева пропустит этап Гран-при из-за длительного восстановления.
20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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