Степанова и Букин пропустят этап серии Гран-при в Москве

Тренер Ирина Жук сообщила, что российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин пропустит этап серии Гран-при в Москве. Фигуристы не успели восстановиться после заражения коронавирусом.
«Ребята пропускают этап Гран-при из-за последствий коронавируса, они ещё восстанавливаются. В нашей группе, к сожалению, переболели практически все», — приводит слова Жук ТАСС.
Также соревнования пропустят и ещё одни подопечные той же тренерской группы — Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. Ранее оба танцевальных дуэта снялись с этапа Кубка России в Казани. Причиной тогда был назван карантин из-за вирусного заболевания одного из тренеров.
На этапе Гран-при в Москве снявшиеся дуэты заменят белорусская пара Виктория Семенюк/Илья Юхимук и российские танцоры Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
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