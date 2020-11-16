Степанова и Букин пропустят этап серии Гран-при в Москве

Тренер Ирина Жук сообщила, что российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин пропустит этап серии Гран-при в Москве. Фигуристы не успели восстановиться после заражения коронавирусом.

«Ребята пропускают этап Гран-при из-за последствий коронавируса, они ещё восстанавливаются. В нашей группе, к сожалению, переболели практически все», — приводит слова Жук ТАСС.

Также соревнования пропустят и ещё одни подопечные той же тренерской группы — Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. Ранее оба танцевальных дуэта снялись с этапа Кубка России в Казани. Причиной тогда был назван карантин из-за вирусного заболевания одного из тренеров.

На этапе Гран-при в Москве снявшиеся дуэты заменят белорусская пара Виктория Семенюк/Илья Юхимук и российские танцоры Екатерина Миронова/Евгений Устенко.