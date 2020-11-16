Канделаки уверена, что Загитова станет звездой на телевидении

Генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Алину Загитову, которая пробует себя в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».
«Недавно посмотрела на Алину Загитову в «Ледниковом периоде» и хочу её поддержать. Во-первых, я надеюсь, что Алина не развлекает себя чтением комментариев — публика у нас славится своей безапелляционностью. А во-вторых, я уверена, что Алина быстро раскрепостится и будет очень уютно чувствовать себя в объективах камер, даже когда они расположены вне спортивных арен.
У нас перед глазами есть большое количество примеров, когда бывшие спортсмены очень скромно начинали свою карьеру комментаторов, экспертов и телеведущих, но потом становились настоящими звёздами. Я уверена в том, что Алина исключением не станет», — написала Канделаки в своём канале в «Телеграме».
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