Роднина отреагировала на жалобу Бестемьяновой о пенсии в 90 тысяч рублей

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, которая рассказала, что ей не хватает на жизнь пенсионных выплат в размере 85-90 тыс. рублей.

«Я ещё пока работаю и не думаю о пенсии! Я не хочу обсуждать эту тему и рассказывать, кто на что живёт. В нормальном, цивилизованном мире не спрашивают ни о доходах, ни о зарплатах. Опускаться до этих обсуждений я не собираюсь. Я работаю, чтобы жить нормально», — приводит слова Родниной Sport24.

Бестемьянова вместе с мужем Игорем Бобриным уже 25 лет проживает в собственном доме в посёлке Кратово. Она также сообщила, что у неё есть льготы на оплату услуг ЖКХ и социальная карта для бесплатного проезда на всех видах транспорта.