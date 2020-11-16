У Медведевой и Загитовой остаются шансы попасть на чемпионат России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что решение по допуску к участию в чемпионате России—2021 будет приниматься в интересах национальной сборной.
После изменений в серии Гран-при, которая в сезоне-2020/2021 проводится в виде национальных соревнований, ФФККР постановила, что на чемпионат России будут допущены только те фигуристы, которые выступят на двух этапах Кубка страны и наберут при этом необходимое количество очков.
Однако на данный момент по разным причинам в Кубке России не приняли участия двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Игр-2018 Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, призёры чемпионатов Европы танцоры Александра Степанова и Иван Букин, серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян. А чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольной программы первого этапа соревнований из-за травмы партнёрши.
«Мы будем рассматривать этот вопрос, и решение будет приниматься, исходя из ситуации, которую нам каждый день диктует коронавирус. Вопрос с допуском на чемпионат России будет решаться исключительно так, чтобы не навредить подготовке сборной», — приводит слова Горшкова ТАСС.
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