Ольга Бузова объяснила, почему расплакалась из-за оценок на «Ледниковом периоде»

Певица и ведущая Ольга Бузова, выступающая в шоу «Ледниковый период» вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, объяснила, почему расплакалась после объявления оценок за номер «Экипаж», и поблагодарила подписчиков за поддержку.

«В очередной раз ощутила вашу колоссальную поддержку, мои хорошие. Силу вашей любви, искренности, сопереживания… Я безгранично и бесконечно благодарна вам.



Да, я очень расстроилась из-за оценок, мне было обидно, я этого и не скрывала, вернее, я не поняла, почему именно за наш «Экипаж» такой низкий балл. Мы очень сильно старались и готовились, но так решили наши судьи, и мы с ними не оспариваем оценки никогда.



А вчера, когда я увидела реакцию всех людей, кто смотрел эфир, когда я почувствовала, насколько вы разделили мои эмоции по этому номеру… я поняла, что вообще всё остальное не важно, да хоть вообще ноль поставили бы нам!!! Мы получили отклик в сердцах людей, а значит, всё было не зря!» — написала Бузова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ольги Бузовой в «Инстаграме».

Также Бузова заметила, что её мнение о прокате номера разделили постановщики Максим Ставиский и Илья Авербух, но не судьи.

«Я не накручиваю ситуацию, вы просто посмотрите по вырезкам из эфира, как вскочили Максим и Илья от радости, что прокат получился что надо, как я плакала от счастья, что не подвела ни себя, ни партнёра, ни тренерский состав — и откатала по максимуму. Мы думали, что наконец сделали эти заветные 6,0. Радовались все как дети. Поэтому, наверное, так и расстроились, когда объявили результаты», — написала Бузова.