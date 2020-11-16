Ольга Бузова объяснила, почему расплакалась из-за оценок на «Ледниковом периоде»

Певица и ведущая Ольга Бузова, выступающая в шоу «Ледниковый период» вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, объяснила, почему расплакалась после объявления оценок за номер «Экипаж», и поблагодарила подписчиков за поддержку.
«В очередной раз ощутила вашу колоссальную поддержку, мои хорошие. Силу вашей любви, искренности, сопереживания… Я безгранично и бесконечно благодарна вам.
Да, я очень расстроилась из-за оценок, мне было обидно, я этого и не скрывала, вернее, я не поняла, почему именно за наш «Экипаж» такой низкий балл. Мы очень сильно старались и готовились, но так решили наши судьи, и мы с ними не оспариваем оценки никогда.
А вчера, когда я увидела реакцию всех людей, кто смотрел эфир, когда я почувствовала, насколько вы разделили мои эмоции по этому номеру… я поняла, что вообще всё остальное не важно, да хоть вообще ноль поставили бы нам!!! Мы получили отклик в сердцах людей, а значит, всё было не зря!» — написала Бузова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ольги Бузовой в «Инстаграме».
Также Бузова заметила, что её мнение о прокате номера разделили постановщики Максим Ставиский и Илья Авербух, но не судьи.
«Я не накручиваю ситуацию, вы просто посмотрите по вырезкам из эфира, как вскочили Максим и Илья от радости, что прокат получился что надо, как я плакала от счастья, что не подвела ни себя, ни партнёра, ни тренерский состав — и откатала по максимуму. Мы думали, что наконец сделали эти заветные 6,0. Радовались все как дети. Поэтому, наверное, так и расстроились, когда объявили результаты», — написала Бузова.
- 16 ноября 2020
-
20:10
-
19:48
-
19:17
-
18:51
-
18:26
-
17:49
-
17:35
-
16:56
-
16:00
-
15:45
-
15:28
-
14:30
-
14:27
-
12:46
-
00:17
- 15 ноября 2020
-
22:47
-
22:31
-
21:51
-
20:57
-
14:51
-
11:07
-
00:20
- 14 ноября 2020
-
23:47
-
22:57
-
22:12
-
18:20
-
17:06
-
14:52
-
14:38
-
12:32
-
12:28
-
12:17
-
12:07
-
10:38
-
00:31