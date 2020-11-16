Киркоров обратился к Тарасовой, Навке и Исинбаевой, поставившим низкие оценки Бузовой

Певец Филипп Киркоров поддержал свою коллегу Ольгу Бузову, которая получила низкие оценки за безошибочное исполнение номера в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Бузова и её партнёр Дмитрий Соловьёв в качестве музыкального сопровождения к номеру взяли песню Киркорова «О любви».

«Моя девочка, моя Бузяндра! Твой прокат на «Ледниковом периоде» под песню «О любви» стал лучшим за всё твоё участие в проекте. Грация, пластичность, женственность, мастерство… Весь танец прекрасно передал настроение фильма «Экипаж». Просто восторг! Через призму личного восприятия раскрыла весь смысл и песни, и фильма.

Я не просто удивлён, а возмущён — как этот номер мог попасть в номинацию. Драгоценные Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, настоящие Легенды спорта, может, я что-то недопонимаю в технике, но чувства и горячее сердце нельзя скрыть, которые передала Оля. У меня нет слов — как могли появиться такие низкие оценки? Нельзя не заметить невероятный рост, какая существенная разница всего за неделю! Ведь я был свидетелем как член жюри в прошлом выпуске «Ледникового периода». Мой призыв к моему зрителю — поддержать! Считаю, что Ольга Бузова достойна оценки 6.0!» — написал Киркоров на своей странице в «Инстаграме».