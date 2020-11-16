«Полная фигня». Губерниев оценил выступление Бузовой и Соловьёва на «Ледниковом периоде»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев согласился с мнением жюри «Ледникового периода», комментируя пост певца Филиппа Киркорова в поддержку коллеги Ольги Бузовой.

За безошибочно исполненный номер, поставленный на песню Киркорова «О любви» из кинофильма «Экипаж» Бузова и её партнёр Дмитрий Соловьёв получили от судей оценки 5,8 за технику и 5,9 за артистичность. Пара попала в номинацию и может завершить участие в проекте уже после следующего выпуска.

«Да ладно вам, полная фигня», — написал Губерниев, комментируя пост Киркорова в «Инстаграме». Певец выразил мнение, что Бузова достойна оценки 6,0.

Фото: «Инстаграм» Филиппа Киркорова

В качестве недостатков жюри «Ледникового периода» отметило нелучшую гибкость партнёрши, которая не тянет стопы, и невысокую скорость исполнения.