Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Наконец-то вместе». Алина Загитова опубликовала новые фотографии со своей собакой

«Наконец-то вместе». Алина Загитова опубликовала новые фотографии со своей собакой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии, где она снята вместе со своей собакой Масару.

«Наконец-то вместе», — подписала снимки Загитова.

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Щенка породы акита-ину Загитова получила в подарок от Японии в 2018 году после победы на Олимпийских играх. Тогда юная чемпионка обмолвилась в интервью, что просила такую собаку у мамы. На церемонии вручения щенка в Москве присутствовал тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой.

Пока Загитова сдавала ЕГЭ и поступала в вуз, Масару жила с мамой спортсменки в Ижевске, где и сама Алина ранее находилась во время самоизоляции.

Канделаки уверена, что Загитова станет звездой на телевидении
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020