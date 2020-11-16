«Наконец-то вместе». Алина Загитова опубликовала новые фотографии со своей собакой

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии, где она снята вместе со своей собакой Масару.
«Наконец-то вместе», — подписала снимки Загитова.
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Щенка породы акита-ину Загитова получила в подарок от Японии в 2018 году после победы на Олимпийских играх. Тогда юная чемпионка обмолвилась в интервью, что просила такую собаку у мамы. На церемонии вручения щенка в Москве присутствовал тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой.
Пока Загитова сдавала ЕГЭ и поступала в вуз, Масару жила с мамой спортсменки в Ижевске, где и сама Алина ранее находилась во время самоизоляции.
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