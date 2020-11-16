Туктамышева объяснила, почему Сотникова и Липницкая так рано завершили карьеру

Чемпионка мира и Европы 2015 года 23-летняя Елизавета Туктамышева объяснила, почему олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, с которыми она соревновалась, так рано завершили карьеру.
«Думаю, много сил и нервов было вложено в то, чтобы попасть на Игры и победить на них. И людям сложно оставаться на том же уровне дальше. А если даёшь себе год спада, потом очень непросто прийти в форму, вернуться к тренировкам. Это как конфетка. Попробуешь что-то сладкое, тебе понравится, и хочется ещё.
Это сложно — оставаться на пике формы. Выиграть Олимпиаду, показать свой максимум. Потом наступает опустошение и собраться эмоционально бывает непросто. Ты понимаешь, что стоит за всеми победами. Никто не может десять лет кататься на одном уровне. Ну, кроме Ирины Слуцкой.
Я? Нет, у меня было много падений, ям. Я просто люблю это дело. И у нас с тренером очень доверительные отношения. Я работаю, он видит это, и мы взаимодействуем. Меня не меняют. Он знает, что я есть. И даже если у меня спад, меня не забывают», — приводит слова Туктамышевой GQ Russia.
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