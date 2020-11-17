Ольге Бузовой стало плохо на тренировке на «Ледниковом периоде»

Певица и ведущая Ольга Бузова потеряла сознание во время репетиции очередного номера для проекта «Ледниковый период», сообщает Super. Бузова осела на лёд рядом со своим партнёром Дмирием Соловьёвым. Девушку усадили на стул, но ей потребовалось некоторое время, чтобы прийти в чувства и продолжить занятие.

По информации источника, ранее во время одной из поддержек Бузова повредила ребро, получив трещину. Она продолжает участие в проекте через боль, из-за чего ей и стало плохо во время постановки номера.

После предыдущего выпуска Бузова и Соловьёв попали в номинацию. Чтобы продолжить выступление на проекте им необходимо получить от судей лучшие баллы, чем их соперники – Екатерина Боброва и Влад Соколовский.