«Хватаюсь за сердце». Волосожар — об увлечении трёхлетней дочки фигурным катанием

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как относится к увлечению этим видом спорта трёхлетней дочери Анжелики.

«Сейчас мне, конечно, сложно отключить маму и включить профессионального тренера. Я дико переживаю за Анжелику, за каждое неловкое движение, как когда-то и моя мама переживала. Помню, она связала повязку, чтобы не было шишек после моих постоянных ударов лбом об лёд.

Когда Лика на льду, я вздрагиваю, хватаюсь за сердце и молю её: «Дочка, пожалуйста, может, не надо?»

Ну это ладно, пока для дочки это просто увлечение, хотя и сильное. Хотя даже увлечения требуют перезагрузки, причём речь не только о ребёнке, но и о всей семье», — цитирует Волосожар Letidor.