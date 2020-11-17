«Хватаюсь за сердце». Волосожар — об увлечении трёхлетней дочки фигурным катанием
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как относится к увлечению этим видом спорта трёхлетней дочери Анжелики.
«Сейчас мне, конечно, сложно отключить маму и включить профессионального тренера. Я дико переживаю за Анжелику, за каждое неловкое движение, как когда-то и моя мама переживала. Помню, она связала повязку, чтобы не было шишек после моих постоянных ударов лбом об лёд.
Когда Лика на льду, я вздрагиваю, хватаюсь за сердце и молю её: «Дочка, пожалуйста, может, не надо?»
Ну это ладно, пока для дочки это просто увлечение, хотя и сильное. Хотя даже увлечения требуют перезагрузки, причём речь не только о ребёнке, но и о всей семье», — цитирует Волосожар Letidor.
Волосожар пожаловалась, что из-за «бешеного графика» мало общается с 3-летней дочкой
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