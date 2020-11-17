Алёна Савченко: сложно сохранять мотивацию, когда тебя «обпрыгивают» 13-летние дети

Олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании немецкая фигуристка украинского происхождения Алёна Савченко рассказала, как ей удаётся сохранять мотивацию. Напомним, ранее 36-летняя Савченко намекнула на переход в одиночное катание.

«Сейчас многие девушки одерживают свои главные победы в юном возрасте. В 16 лет их спортивная карьера заканчивается, и начинается совсем другая жизнь. Они быстро выгорают, у них пропадает интерес. Сложно сохранять мотивацию, когда тебя «обпрыгивают» 13-летние дети. Тут важно найти правильную цель. Я всегда стремилась становиться лучше и сильнее самой себя.

Поднятие ценза позволит девочкам постарше продвинуться вперёд в плане титулов и медалей. В то же время юниоркам станет сложнее добиваться больших побед, ведь нужно будет дольше ждать выхода на взрослые соревнования и сохранять форму. Но в целом я думаю, что это поможет фигуристкам дольше оставаться в спорте.

Я бы хотела дольше наблюдать многих девочек на топ-уровне. Мне кажется, сейчас этого не хватает в фигурном катании. Всегда интересно, когда карьера развивается на твоих глазах, человек взрослеет, преодолевает все преграды на пути к вершине. Конечно, круто прыгать четверные в 13-14 лет, но ещё круче, если ты можешь это делать в 25-30 лет. Мне нравится смотреть, как девочки в 14-15 лет прыгают сложнейшие прыжки, но при этом очень жалко, когда в 17 лет они пропадают из поля зрения», — рассказала Савченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.