Горшков – о критериях допуска фигуристов к турнирам: это не догма. Решение примем позже

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением по поводу критериев отбора на чемпионат России, разработанных в начале сезона.



«Критерии комплектования составов на чемпионат России, сама схема соревнований разрабатывалась, когда и спортсмены, и мы с вами находились на самоизоляции месяц, а дальнейшая перспектива была не ясна. В этот период основная задача стояла создать основную схему соревнований, к которой бы спортсмены могли готовиться.

Спорт — не фитнес, это очень тяжёлая работа, спортсменам нужна конкретная цель. Была предложена модель, но жизнь вносит свои коррективы, и то, что мы написали, это не догма — мы будем думать, как дальше сделать, чтобы сборная команда страны не пострадала, решение будет принято несколько позже», — цитирует Горшкова ТАСС.