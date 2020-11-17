Зрительские места на московском этапе Гран-при оборудуют чехлами-разделителями

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента спорта города Москвы Александр Смирнов рассказал, что места для зрителей на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию будут оборудованы специальными чехлами-разделителями. Данная мера нужна для безопасности болельщиков в связи с пандемией коронавируса.



«На зрительских местах будут чехлы-разделители, которые позволят сохранить необходимую социальную дистанцию, чтобы посадка была в шахматном порядке. Сложности в подготовке всегда есть, но мы их отработали на предыдущих международных соревнованиях, они для нас уже стали правилом.



Кубок “Ростелекома” отличается тем, что данный турнир проходит под эгидой ISU, помимо жёстких требований, что нам предъявляет Роспотребнадзор, мы руководствуемся и их дополнительными требованиями. В определённых моментах они даже более суровы», — приводит слова Смирнова ТАСС.



Напомним, этап Гран-при в Москве пройдёт с 20 по 22 ноября.