«Дело близится к финалу». Татьяна Тарасова поделилась фото со съёмок «Ледникового периода»

Постоянный председатель жюри «Ледникового периода» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова на своей странице в «Инстаграме» поделилась с подписчиками новой фотографией со съёмок шоу.
На фото Тарасова сидит в окружении олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина и олимпийской чемпионки 2018-го в женском одиночном катании Алины Загитовой.
«Мы начинаем. Дело близится к финалу», — подписала фото Тарасова.
Напомним, Ягудин и Загитова — ведущие шоу «Ледниковый период».
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны. А во время национального первенства, как и в прошлом году, она будет выступать в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
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