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«Что-то с глазами. И щёчки опухли». Ягудин поделился смешным видео

«Что-то с глазами. И щёчки опухли». Ягудин поделился смешным видео
Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин на своей странице в «Инстаграме» поделился с подписчиками забавным видео. На нём показан сам Алексей, которому делают макияж для участия в съёмках.

«Очередная съёмка после выходных», — подписал видео Ягудин.

Для того, чтобы придать видеозаписи комический эффект, ведущий «Ледникового периода» использовал специальный фильтр, увеличивающий в размере черты лица.

«У меня после выходных что-то с глазами… Не могли бы подкорректировать, закапать? Что-то и щёчки опухли», — прокомментировал процесс четырёхкратный чемпион мира.

Помимо Олимпийских игр 2002 года Ягудин выиграл четыре чемпионата мира (1998, 1999, 2000 и 2002) и три чемпионата Европы (1998, 1999, 2002).

После окончания профессиональной спортивной карьеры Алексей выступает в ледовых шоу и работает на телевидении. Ягудин также задействован и в театральных постановках.

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