«Что-то с глазами. И щёчки опухли». Ягудин поделился смешным видео

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин на своей странице в «Инстаграме» поделился с подписчиками забавным видео. На нём показан сам Алексей, которому делают макияж для участия в съёмках.
«Очередная съёмка после выходных», — подписал видео Ягудин.
Для того, чтобы придать видеозаписи комический эффект, ведущий «Ледникового периода» использовал специальный фильтр, увеличивающий в размере черты лица.
«У меня после выходных что-то с глазами… Не могли бы подкорректировать, закапать? Что-то и щёчки опухли», — прокомментировал процесс четырёхкратный чемпион мира.
Помимо Олимпийских игр 2002 года Ягудин выиграл четыре чемпионата мира (1998, 1999, 2000 и 2002) и три чемпионата Европы (1998, 1999, 2002).
После окончания профессиональной спортивной карьеры Алексей выступает в ледовых шоу и работает на телевидении. Ягудин также задействован и в театральных постановках.
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