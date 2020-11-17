Облегающее платье Алины и яркий костюм Ягудина. Новые фото со съёмок «Ледникового периода»

Появились новые фотографии со съёмок шоу «Ледниковый период». Снимки были опубликованы в аккаунте teamzagitova в «Инстаграме». На них можно увидеть ведущих телешоу — олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову и олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина.



Алина провела программу в облегающем мини-платье, украшенном серебристыми пайетками, с тёмными рукавами. На Алексее — костюм, выполненный в тёмно-вишнёвых цветах, чёрная рубашка и бабочка.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.



18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, взяв паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны. А во время национального первенства, как и в прошлом году, она будет выступать в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».