«Возвращение блудного четверного». Туктамышева поделилась видео с тренировки

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео с тренировки. На нём российская фигуристка удачно выполняет четверной тулуп.
«Возвращение блудного четверного. Добро пожаловать назад, детка», — подписала видео Туктамышева.
В сезоне-2020/2021 Елизавета выступила на этапе Кубка России в Сочи, где заняла третье место, уступив ученицам Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона 2014-2015 годов и бронзовый призёр 2018-2019 годов.
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