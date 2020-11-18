«Это какая-то фантастика». Жулин сравнил Трусову с Ягудиным

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин сравнил 16-летнюю российскую фигуристку Александру Трусову с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.
«Саша Трусова — это просто какая-то фантастика. Если она сохранит всё это до Олимпиады… Не скажу, что она будет главным фаворитом, но одним из основных — точно. Если так всё и будет продолжаться — а она, насколько я понимаю, очень работоспособная, не привыкла сдаваться, — она, конечно, очень серьёзный конкурент для всех.
У неё своя история: она замечательный атлет, который прыгает многие прыжки, добавляя в них очень много физической силы. За счёт этого она может компенсировать какие-то «вывалы» из элемента, если они случаются.
Таким же был Ягудин. Он мог в каких-то моментах не попасть, условно говоря, в толчок, «вывалиться» из прыжка, но вытаскивать его за счёт силы, характера, огромного желания. Он умел собираться, когда это было больше всего нужно. В том числе и за счёт этого стал олимпийским чемпионом», — цитирует Жулина «РБК-Спорт».
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