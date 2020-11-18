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«Похожи?» Татьяна Навка показала фото с Алиной Загитовой

«Похожи?» Татьяна Навка показала фото с Алиной Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с чемпионкой ОИ-2018 в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Снимок сделан в ходе телепередачи «Ледниковый период», где Навка входит в состав жюри, а Загитова является ведущей.

«Похожи?» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/tatiana_navka/?hl=ru

18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

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