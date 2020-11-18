Александр Жулин: Трусова падает, потому что очень сильно рискует

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин объяснил, почему, по его мнению, 16-летняя российская фигуристка Александра Трусова нередко падает во время прокатов.

«Она же падает не потому, что плохо катается, а из-за того, что очень сильно рискует. Это её конёк, козырь, философия. Поэтому здесь Саше и её тренерам виднее, конечно, что ей нужно.

Быть может, надо будет вставить в программу пять четверных, и даже в случае падения с одного из них к ней никто не подберётся. Она работает на пределе своих возможностей, и, понимая, что ей, может быть, чуть-чуть не хватает второй оценки, она берёт именно техникой. И пока у неё это очень здорово получается», — приводит слова Жулина «РБК-Спорт».

В нынешнем сезоне Трусова выиграла два этапа Кубка России по фигурному катанию — в Москве и в Казани.