Пепелева и Плешков пропустят этап Гран-при в Москве из-за коронавируса у тренера

Российская пара Роман Плешков и Алина Пепелева, выступающая в соревнованиях по фигурному катанию, пропустят этап Гран-при в Москве из-за заболевшего коронавирусом тренера Филиппа Тарасова. Об этом сообщил другой тренер пары Владимир Жовнирский.

«После возвращения из Казани у тренера Филиппа Тарасова был обнаружен коронавирус, было подозрение на вирус у Алины, но оно не подтвердилось. Её и Романа тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Но ребята после казанского этапа не тренировались», — цитирует Жовнирского РИА «Новости».

Этап Гран-при пройдёт в московском дворце спорта «Мегаспорт» 20-22 ноября. Пепелева и Плешков заняли шестое место на этапе Кубка России в Казани. В 2019 году они выиграли Кубок России.