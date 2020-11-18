Аделия Петросян исполнила каскад из четверного и двойного тулупов на тренировке. Видео

13-летняя фигуристка Аделия Петросян исполнила каскад с четверным тулупом на тренировке. Видео с тренировки, на котором спортсменка прыгнула четверной в каскаде с двойным тулупом, опубликовано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Ранее Петросян выиграла соревнования юниорок на третьем этапе Кубка России в Сочи.
Из-за похожей манеры катания и артистичности Аделию сравнивают с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. Обе фигуристки имеют армянские корни и чем-то схожи во внешних данных. Так же, как и Евгения, Аделия отлично презентует программы и получает высокие баллы за компоненты. Петросян даже превосходит Медведеву по качеству вращений и прыгает лутц с верного ребра.
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