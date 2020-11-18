Елена Исинбаева: думаю с показательным номером на финале «Ледникового периода» выступить

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она держит в руках коньки для фигурного катания.



«Вот думаю с показательным номером на финале «Ледникового периода» выступить… Хотели бы увидеть?» — подписала фото Исинбаева.

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

15 лет назад на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту 5 метров. 18 августа 2008 года на пекинской Олимпиаде Елена установила мировой рекорд — 5,05 м. С 2016 года Исинбаева является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.



Этой осенью Исинбаева входит в состав жюри телепроекта «Ледниковый период». Её оценки нередко вызывают жаркие споры среди участников и зрителей шоу.