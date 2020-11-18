Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Елена Исинбаева: думаю с показательным номером на финале «Ледникового периода» выступить

Елена Исинбаева: думаю с показательным номером на финале «Ледникового периода» выступить
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она держит в руках коньки для фигурного катания.

«Вот думаю с показательным номером на финале «Ледникового периода» выступить… Хотели бы увидеть?» — подписала фото Исинбаева.

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

15 лет назад на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту 5 метров. 18 августа 2008 года на пекинской Олимпиаде Елена установила мировой рекорд — 5,05 м. С 2016 года Исинбаева является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Этой осенью Исинбаева входит в состав жюри телепроекта «Ледниковый период». Её оценки нередко вызывают жаркие споры среди участников и зрителей шоу.

Киркоров обратился к Тарасовой, Навке и Исинбаевой, поставившим низкие оценки Бузовой
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020