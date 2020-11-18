14-летний воспитанник Плющенко приступил к изучению четверного сальхова. Видео
14-летний воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский приступил к изучению четверного сальхова, и у него уже неплохо получается. Видео с тренировки, где Сарновский совершил первые попытки исполнить прыжок, размещено на странице академии в «Инстаграме».
«Первые четверные сальховы Кирилла Сарновского. Молодец, Кирилл! Группа Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева», — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
В сезоне-2020/2021 Сарновский дважды становился четвёртым на этапах Кубка России среди юниоров. В минувшем сезоне он стал девятым на юниорском первенстве России и шестым в финале Кубка страны среди кандидатов в мастера спорта.
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