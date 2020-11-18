Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

14-летний воспитанник Плющенко приступил к изучению четверного сальхова. Видео

14-летний воспитанник Плющенко приступил к изучению четверного сальхова. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

14-летний воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский приступил к изучению четверного сальхова, и у него уже неплохо получается. Видео с тренировки, где Сарновский совершил первые попытки исполнить прыжок, размещено на странице академии в «Инстаграме».

«Первые четверные сальховы Кирилла Сарновского. Молодец, Кирилл! Группа Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева», — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 Сарновский дважды становился четвёртым на этапах Кубка России среди юниоров. В минувшем сезоне он стал девятым на юниорском первенстве России и шестым в финале Кубка страны среди кандидатов в мастера спорта.

Плющенко — Жилиной: ты победила COVID-19 и завоевала серебро. Бомбим дальше, чемпионка!
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020