«Эликсир вечной молодости существует!» Боброва побывала в гостях у Хрюши и Каркуши

Олимпийская чемпионка в танцах на льду и мама полуторагодовалого сына Екатерина Боброва побывала в гостях у героев любимой с детства телепрограммы.

«Эликсир вечной молодости существует! В детстве, когда бежала к экрану телевизора к 20:45, чтобы увидеть моих любимых героев Хрюшу, Степашку, Каркушу и Филю, я и представить не могла, что однажды окажусь у них в гостях.

И как же они хорошо сохранились… Мы выросли, изменились. А Хрюша и Ко как были в расцвете сил, так и остаются веселыми и задорными. Может, эликсир их молодости заключён в том, чтобы общаться с детьми, играть, радоваться и веселиться? Возьму это на заметку.

Да, конечно, с тех пор многое изменилось. Формат уже не тот, что был 25 лет назад. Появилась передача «С добрым утром, малыши!», но ведь и время не стоит на месте. У нынешних детей другие интересы. Но приятно, что некоторые герои все равно неизменны как для нас, взрослых, так и для наших детей.



P.S. Кстати, вы верите в примету «Смотри, не накаркай»? Лично я не верю. Ведь, когда Каркуша прощалась с нами, мы отправлялись в страну прекрасных снов. А потом утром встречали новый замечательный день. Так что сегодня всем — «Кар-кар-кар, ребята!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».