Дизайнер рассказала, что изменила в костюме Трусовой перед этапом Кубка России в Казани

Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала, что именно она изменила в платье для короткой программы Александры Трусовой перед этапом Кубка России в Казани.
«Были нюансы — немного с чашками промахнулись, с вырезами, с бретелями. Самые маленькие чашки из тех, что были в продаже, оказались слишком большой грудью для платья Саши. Пришлось купить самые маленькие и их расслаивать ещё, уменьшая. Второе платье подошло уже без примерок и исправлений. Единственное, меня попросили снять с юбки стразы. Их и так было меньше, чем на первом. Саша попросила снять вообще.
Можно ли сказать, что вторая версия платья — окончательная? Думаю, да. Я привезла его на примерку в тот день, когда у Евгения Викторовича был день рождения. Саша надела, сделала несколько прыжков, пару кругов проехала. Смотрели на юбку в первую очередь — новое платье стало чуть длиннее, и Саша настаивала, чтобы его подрезали, а остальные члены команды хотели оставить как есть, чтобы скрыть накаченные ноги. Поскольку прыжкам платье не мешало, было решено длину не трогать. Прыжки для Саши важнее всего», — приводит слова Куклычёвой сайт «Матч ТВ».
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