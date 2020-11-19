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Расписание этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

Расписание этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
Фигурное катание / Гран-при 0

С 20 по 22 ноября в Москве пройдёт Гран-при России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.

Фигурное катание. Гран-при России. Москва
20 ноября
13:30 мск – мужчины, короткая программа.
15:30 – танцевальные пары, ритм-танец.
18:00 – спортивные пары, короткая программа.
19:20 – женщины, короткая программа.

21 ноября
13:30 – мужчины, произвольная программа.
15:40 – танцевальные пары, произвольный танец.
17:30 – спортивные пары, произвольная программа.
19:10 – женщины, произвольная программа.

22 ноября
15:00 – показательные выступления.

В августе Международный союз конькобежцев опубликовал условия проведения серии Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация подтвердила, что в новом сезоне Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований.

Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в этой стране. Кроме того, к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.

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