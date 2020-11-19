Бывшая ученица Тутберидзе: помню, вышла на лёд и помешала Липницкой и Медведевой
Российская фигуристка Анастасия Тараканова, которая в сезоне-2017/2018 занималась в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как впервые пришла на просмотр к тренеру.
«Я ходила на просмотр ещё до Олимпиады 2014 года. Но тогда мне сказали вернуться позже – масса работы.
Я сильно мешала на катке, конечно. Помню, вышла на лёд и помешала Юле Липницкой, Жене Медведевой, ещё много кому. Поэтому – только после Игр. Я не могла ждать так долго и попала к Светлане Пановой.
Спустя время родители позвонили Сергею Дудакову (тренеру по прыжкам. — Прим. «Чемпионата»), согласовали время, и я пришла на второй просмотр. Меня сразу одобрили, как-то всё спокойно в тот день сложилось», — приводятся слова Таракановой на сайте телеканала «Матч ТВ».
Волосожар рассказала, в чём прибавила Трусова после перехода от Тутберидзе к Плющенко
- 19 ноября 2020
-
13:11
-
13:00
-
12:25
-
11:11
-
10:06
-
09:00
-
00:29
- 18 ноября 2020
-
22:31
-
21:52
-
20:57
-
20:39
-
18:01
-
17:48
-
17:32
-
16:39
-
16:01
-
15:32
-
15:03
-
11:01
-
10:00
-
00:51
- 17 ноября 2020
-
23:44
-
20:20
-
20:04
-
19:18
-
18:20
-
17:35
-
16:32
-
15:45
-
15:30
-
15:07
-
14:00
-
09:33
-
09:10
-
00:40
Партнерский контент