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Бывшая ученица Тутберидзе: помню, вышла на лёд и помешала Липницкой и Медведевой

Бывшая ученица Тутберидзе: помню, вышла на лёд и помешала Липницкой и Медведевой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Анастасия Тараканова, которая в сезоне-2017/2018 занималась в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как впервые пришла на просмотр к тренеру.

«Я ходила на просмотр ещё до Олимпиады 2014 года. Но тогда мне сказали вернуться позже – масса работы.
Я сильно мешала на катке, конечно. Помню, вышла на лёд и помешала Юле Липницкой, Жене Медведевой, ещё много кому. Поэтому – только после Игр. Я не могла ждать так долго и попала к Светлане Пановой.

Спустя время родители позвонили Сергею Дудакову (тренеру по прыжкам. — Прим. «Чемпионата»), согласовали время, и я пришла на второй просмотр. Меня сразу одобрили, как-то всё спокойно в тот день сложилось», — приводятся слова Таракановой на сайте телеканала «Матч ТВ».

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