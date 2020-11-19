Опубликован заявленный контент Трусовой, Косторной, Щербаковой и Туктамышевой на ГП России
Стал известен заявленный контент Александры Трусовой, Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, которые примут участие в этапе Гран-при в Москве.
Трусова намерена исполнить три четверных прыжка в произвольной программе: четверные луц и тулуп, а также каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Фигуристка не заявила тройной аксель ни в короткую, ни в произвольную программы.
Щербакова намерена исполнить один элемент ультра-си: четверной флип.
Туктамышева заявила один тройной аксель в короткую программу и два – в произвольную (тройной аксель и каскад тройной аксель — двойной тулуп).
Косторная не заявила прыжки ультра-си ни в один из прокатов.
Этап Гран-при в Москве пройдёт с 20 по 22 ноября.
Расписание этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
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