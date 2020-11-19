«Как фигуристка говорю». Екатерина Боброва объяснила, как правильно падать на льду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как нужно падать на льду, чтобы снизить риск получения травмы.

«Друзья, какой же гололёд на дорогах! К сожалению, от падений никто не застрахован, а падения — это очень неприятно. Это я вам как фигуристка говорю. Нас учили правильно падать с детства, и сейчас я вам расскажу несколько полезных правил!

1. Если уж вы «полетели», то лучше всего приземлиться на бок. Есть два варианта: сгруппироваться, закрыв голову руками (так вы можете избежать сотрясения), или вытянуть полусогнутую руку, чтобы постараться замедлить скорость падения.

2. Если вы начали падать на спину, то подбородок нужно прижать к груди, чтобы избежать удара головой. Группируйтесь, спина должна согнуться дугой, тогда удар не придётся на весь позвоночник.

3. Если перед собой вы видите быстро приближающуюся землю, вытяните вперёд полусогнутые руки и попытайтесь мягко амортизировать удар. Затылок лучше тянуть назад, чтобы не рассечь подбородок или не сломать нос», — написала она в своём «инстаграме».