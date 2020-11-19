«Пью этот чай за ваше здоровье!» Евгения Медведева обратилась к болельщикам

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поздравления с днём рождения. Сегодня, 19 ноября, ей исполняется 21 год.

«Читаю все ваши поздравления и улыбаюсь. Спасибо всем огромное. Мне безумно приятно. Я вас всех очень люблю. Вы — лучшие! Пью этот чай за ваше здоровье!» — написала Медведева.

Пост доступе в «инстаграме» Евгении Медведевой

Ранее стало известно, что Евгения не выступит на этапе Гран-при в Москве, который стартует 20 ноября.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.