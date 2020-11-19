Авербух — Медведевой: ты по-настоящему выдающаяся спортсменка!

Призёр Олимпийских игр, продюсер и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву. Ей сегодня, 19 ноября, исполняется 21 год.

«Женя, хочу поздравить тебя с днём рождения! Ты по-настоящему выдающаяся спортсменка! Которая идёт по яркому и в то же время очень сложному пути в фигурном катании. Но я абсолютно убеждён, что этот путь — победный! Счастлив, что за сезоны нашего сотрудничества мы создали четыре программы, с тремя из которых ты стала двукратной чемпионкой мира!

Спасибо тебе за потрясающую Дороти в моём ледовом спектакле «Волшебник страны Оз», знаю, что мы ещё не раз будем трудиться вместе! Верю, что все испытания отступят и мы очень скоро увидим тебя блистающей на льду, чего я тебе бесконечно желаю! Пусть всё задуманное сбывается, будь счастлива", — написал Авербух в своём «инстаграме».