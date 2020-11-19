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Татьяна Тарасова будет работать комментатором на Гран-при России

Татьяна Тарасова будет работать комментатором на Гран-при России
Фигурное катание / Гран-при 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что будет комментировать этап Гран-при по фигурному катанию, который стартует в Москве завтра, 20 ноября.

«Многие спрашивают, буду ли я комментировать „Ростелеком“? Планирую. Очень люблю этот турнир, как и все, жду его. Участвуют сильнейшие фигуристы сборной, лучшие наши спортсмены. Будет интересно!» — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Расписание Гран-при России
20 ноября
13:30 мск. Мужчины, короткая программа.
15:30. Танцевальные пары, ритм-танец.
18:00. Спортивные пары, короткая программа.
19:20. Женщины, короткая программа.

21 ноября
13:30. Мужчины, произвольная программа.
15:40. Танцевальные пары, произвольный танец.
17:30. Спортивные пары, произвольная программа.
19:10. Женщины, произвольная программа.

22 ноября
15:00. Показательные выступления.

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