Татьяна Тарасова будет работать комментатором на Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что будет комментировать этап Гран-при по фигурному катанию, который стартует в Москве завтра, 20 ноября.

«Многие спрашивают, буду ли я комментировать „Ростелеком“? Планирую. Очень люблю этот турнир, как и все, жду его. Участвуют сильнейшие фигуристы сборной, лучшие наши спортсмены. Будет интересно!» — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Расписание Гран-при России

20 ноября

13:30 мск. Мужчины, короткая программа.

15:30. Танцевальные пары, ритм-танец.

18:00. Спортивные пары, короткая программа.

19:20. Женщины, короткая программа.



21 ноября

13:30. Мужчины, произвольная программа.

15:40. Танцевальные пары, произвольный танец.

17:30. Спортивные пары, произвольная программа.

19:10. Женщины, произвольная программа.



22 ноября

15:00. Показательные выступления.