«Твоя преданность фигурному катанию бесценна». Закарян поздравил Медведеву с днём рождения

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян поздравил двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву с днём рождения. Сегодня, 19 ноября, Евгении исполнился 21 год. Поздравления Ари опубликовал на своей странице в «Инстаграме».



«С днём рождения, дорогая Евгения. Ты приносишь счастье многим людям в мире. Твоя преданность миру фигурного катания бесценна. Здоровья и счастья тебе», — написал Закарян.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.