Роднина: Щербаковой нет смысла упрощать программу на этапе Гран-при в Москве

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о предстоящем участии двукратной чемпионки России в женском одиночном катании Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Москве. Также Ирина поделилась мыслями о самом московском этапе.

«Щербакова должна стремиться к тому, что уже заявлено в программе. Как мне известно, никаких травм и проблем у неё сейчас нет, поэтому делать программу легче нет никакого смысла. Каждый старт — это серьёзное испытание. Это основное, к чему готовятся фигуристы. Не гадаю на кофейной гуще, поэтому загадывать наперёд нет никакого смысла. Этим спорт и интересен, что повторить каждое выступление или каждый старт невозможно.



На данном этапе будут выступать неконкурентные и не очень сильные для нас иностранные спортсмены. Особенность сезона в том, что в основном на подобных этапах выступают свои спортсмены. Мне кажется, это один из последних стартов, где можно посмотреть, что мы имеем. Своего рода подведение итогов к началу официальных соревнований будущего сезона. Хотя, к сожалению, часть спортсменов не сможет выступить из-за различных травм.

Нынешний этап Гран-при — этап подготовки к чемпионату России. Причём для части из них это этап подготовки не только к чемпионату России, но и чемпионату Европы и мира. А многие из них в перспективе готовятся к Олимпийским играм», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, этап Гран-при в Москве пройдёт с 20 по 22 ноября.