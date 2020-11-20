Гран-при — 2020/2021 по фигурному катанию. Прямая трансляция 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, в Москве стартовал Гран-при России по фигурному катанию. В 19:20 мск начнётся короткая программа у женщин.

Прямой эфир Гран-при — 2020/2021 по фигурному катанию

Фигурное катание. Гран-при России. Москва

20 ноября

13:30 мск – мужчины, короткая программа

15:30 – танцевальные пары, ритм-танец

18:00 – спортивные пары, короткая программа

19:20 – женщины, короткая программа

21 ноября

13:30 – мужчины, произвольная программа

15:40 – танцевальные пары, произвольный танец

17:30 – спортивные пары, произвольная программа

19:10 – женщины, произвольная программа

22 ноября

15:00 – показательные выступления

В августе Международный союз конькобежцев опубликовал условия проведения серии Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация подтвердила, что в новом сезоне Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований. Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в этой стране. Кроме того, к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.