Гран-при — 2020/2021 по фигурному катанию. Прямая трансляция 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, в Москве стартовал Гран-при России по фигурному катанию. В 19:20 мск начнётся короткая программа у женщин.
Прямой эфир Гран-при — 2020/2021 по фигурному катанию
Фигурное катание. Гран-при России. Москва
20 ноября
13:30 мск – мужчины, короткая программа
15:30 – танцевальные пары, ритм-танец
18:00 – спортивные пары, короткая программа
19:20 – женщины, короткая программа
21 ноября
13:30 – мужчины, произвольная программа
15:40 – танцевальные пары, произвольный танец
17:30 – спортивные пары, произвольная программа
19:10 – женщины, произвольная программа
22 ноября
15:00 – показательные выступления
В августе Международный союз конькобежцев опубликовал условия проведения серии Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация подтвердила, что в новом сезоне Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований. Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в этой стране. Кроме того, к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.
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