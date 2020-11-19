Александр Жулин назвал фавориток московского этапа Гран-при

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин поделился мыслями об этапе Гран-при в Москве, который стартует завтра, 20 ноября. Также Александр назвал главных, по его мнению, претенденток на победу.



«Нынешний Гран-при — это обычный этап подготовки к чемпионату России. Что касается главных претендентов на победу, то это Щербакова и Трусова. Если Щербакова готова, то ей стоит ставить больше одного четверного. В любом случае нужно рисковать, тем более она может их делать. Но только тренер и сама Щербакова знают, в какой она форме.



У Туктамышевой есть большой шанс на третьем место, если Косторная не восстановила тройной аксель и не выучила остальные компоненты. Если Лиза сделает акселя и пойдёт на четверной, у неё огромные шансы на медаль», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.