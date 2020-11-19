Алина Загитова рассказала, на что нужно обращать внимание для оценки качества проката

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказа, на что нужно обращать внимание во время проката, чтобы оценить, насколько сложна и изобретательна программа.
«Три вещи, на которые нужно обратить внимание, — это прыжки, вращения и дорожки. Важен заход, выход, как ты прыгаешь — с руками вверх или без. Например, я делала — заезжала спиной, у меня нога была наверху, делала крюк, поворот и уже сам прыжок с руками, делала выезд и на одной ноге дальше поехала. И это дополнительные балы», — сказала Алина в эфире Первого канала.
18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.
Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
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