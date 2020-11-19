Татьяна Навка обратилась к подписчикам по поводу своих ледовых шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» обратилась к подписчикам. Татьяна сообщила, что, несмотря на все трудности, связанные с ограничениями из-за COVID-19, она с командой будет стремиться к тому, чтобы её ледовые шоу состоялись. Она попросила подписчиков написать в комментариях, смогут они посетить шоу или нет.

«Дорогие подписчики и искренние любители фигурного катания, а также наших новогодних ледовых сказок! Последние дни стало поступать очень много вопросов по поводу будет — не будет, состоится ли. Мы с командой, несмотря на это сложное время, стремимся к тому, чтобы всё состоялось. Учитываем все ограничения, рекомендации по санитарным нормам и правилам в период пандемии и очень-очень хотим увидеть нашего любимого зрителя, пусть даже всего 25% зала.



Мы хотим, чтобы наши гости чувствовали сказочную атмосферу праздника, не переживая о своей безопасности.



В связи с этим нам важно узнать ваше мнение и ощутить вашу поддержку, поэтому просим в комментариях под этим постом оставить один из двух вариантов, который соответствует вашей точке зрения.



1. Пойду на шоу, если не запретят.

2. Не пойду, потому что боюсь.



P. S. В случае запрета массовых мероприятий и отмены шоу деньги за билеты будут возвращены», — написала Навка.