Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ягудин: Тарасова — моя вторая мама, Тутберидзе — величайший тренер

Ягудин: Тарасова — моя вторая мама, Тутберидзе — величайший тренер
Фигурное катание 0

Бывший фигурист-одиночник, чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин в эфире радио «Комсомольская правда» ответил на вопрос о том, кого из тренеров он считает лучшим.

«Татьяна Анатольевна Тарасова. Этот человек раз и навсегда, это моя вторая мама, которая дала мне дорогу в будущую жизнь и благодаря только её работе я сейчас сижу перед вами. А что касается Этери — это признанный лучший тренер в фигурном катании, это величайший тренер в фигурном катании, это величайший тренер. Женя только начинает, и дай бог, чтобы и у него всё сложилось и он бы вырастил действительно, неважно уже, кто от кого перешёл, но чтобы и Женя был тренером, который выводит настоящих чемпионов. Я хочу, чтобы и Этери выводила, и Женя выводил. А я, как человек сторонний, человек, который комментирует, хочу восхищаться выступлениями и учениками Жени Плющенко», — сказал Ягудин.

Алексей Ягудин поделился мнением о переходах фигуристок от Тутберидзе к Плющенко
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020