Ягудин: Тарасова — моя вторая мама, Тутберидзе — величайший тренер

Бывший фигурист-одиночник, чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин в эфире радио «Комсомольская правда» ответил на вопрос о том, кого из тренеров он считает лучшим.

«Татьяна Анатольевна Тарасова. Этот человек раз и навсегда, это моя вторая мама, которая дала мне дорогу в будущую жизнь и благодаря только её работе я сейчас сижу перед вами. А что касается Этери — это признанный лучший тренер в фигурном катании, это величайший тренер в фигурном катании, это величайший тренер. Женя только начинает, и дай бог, чтобы и у него всё сложилось и он бы вырастил действительно, неважно уже, кто от кого перешёл, но чтобы и Женя был тренером, который выводит настоящих чемпионов. Я хочу, чтобы и Этери выводила, и Женя выводил. А я, как человек сторонний, человек, который комментирует, хочу восхищаться выступлениями и учениками Жени Плющенко», — сказал Ягудин.