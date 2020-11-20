«Слов не хватит описать, как я обожаю и ценю эту девочку». Боброва поздравила Медведеву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поздравила с днём рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Вчера, 19 ноября, Медведевой исполнился 21 год.

«И целого мира мало! Да и слов не хватит описать, как я обожаю и ценю эту девочку. И вряд ли кто-то не знает, что у неё день рождения! Поэтому в комментариях присоединяйтесь к моим поздравлениям!

Женечка! Я от всего сердца хочу пожелать тебе:

1. Всегда знай, чего ты хочешь! И не ограничивай себя в воображении.

2. Делай всегда то, что ты хочешь! (Смотри пункт 1)

3. Цени то, что у тебя есть! Родных, друзей, свои достижения!

4. Будь счастлива!

5. И никогда не забывай, что есть такая Катя Боброва, которая периодически проносится ураганом в твою жизнь, а потом скрывается на время, чтобы ты оценила ущерб.

Люблю тебя бесконечно! С днём рождения, сестрёнка», — написала Боброва в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Медведевой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.