«Слов не хватит описать, как я обожаю и ценю эту девочку». Боброва поздравила Медведеву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поздравила с днём рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Вчера, 19 ноября, Медведевой исполнился 21 год.
«И целого мира мало! Да и слов не хватит описать, как я обожаю и ценю эту девочку. И вряд ли кто-то не знает, что у неё день рождения! Поэтому в комментариях присоединяйтесь к моим поздравлениям!
Женечка! Я от всего сердца хочу пожелать тебе:
1. Всегда знай, чего ты хочешь! И не ограничивай себя в воображении.
2. Делай всегда то, что ты хочешь! (Смотри пункт 1)
3. Цени то, что у тебя есть! Родных, друзей, свои достижения!
4. Будь счастлива!
5. И никогда не забывай, что есть такая Катя Боброва, которая периодически проносится ураганом в твою жизнь, а потом скрывается на время, чтобы ты оценила ущерб.
Люблю тебя бесконечно! С днём рождения, сестрёнка», — написала Боброва в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Медведевой.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
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