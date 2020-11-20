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Анна Щербакова снялась с Гран-при России по фигурному катанию

Анна Щербакова снялась с Гран-при России по фигурному катанию
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при, который стартует в Москве сегодня, 20 ноября, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«Фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям», — говорится в сообщении.

В этом сезоне Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019).

Фигурное катание. Гран-при России. Москва
20 ноября
13:30 мск – мужчины, короткая программа.
15:30 – танцевальные пары, ритм-танец.
18:00 – спортивные пары, короткая программа.
19:20 – женщины, короткая программа.

21 ноября
13:30 – мужчины, произвольная программа.
15:40 – танцевальные пары, произвольный танец.
17:30 – спортивные пары, произвольная программа.
19:10 – женщины, произвольная программа.

22 ноября
15:00 – показательные выступления.

Роднина — о неучастии Щербаковой в московском этапе Гран-при: что за трагедию сделали?
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