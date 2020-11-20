Анна Щербакова снялась с Гран-при России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при, который стартует в Москве сегодня, 20 ноября, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«Фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям», — говорится в сообщении.



В этом сезоне Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019).

Фигурное катание. Гран-при России. Москва

20 ноября

13:30 мск – мужчины, короткая программа.

15:30 – танцевальные пары, ритм-танец.

18:00 – спортивные пары, короткая программа.

19:20 – женщины, короткая программа.



21 ноября

13:30 – мужчины, произвольная программа.

15:40 – танцевальные пары, произвольный танец.

17:30 – спортивные пары, произвольная программа.

19:10 – женщины, произвольная программа.



22 ноября

15:00 – показательные выступления.