Жулин: слышал, у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при России.

«Слышал, у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких. Уверен, что она готовилась, хотела выступить. Но, видимо, здоровье не позволило.

Не будет ни одной ученицы Тутберидзе? Очень жаль, но будут её бывшие ученицы, посмотрим на них», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Щербакова снялась с соревнований из-за болезни. В сезоне-2020/2021 Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019).